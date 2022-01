PostNL boekt sterke resultaten

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het vierde kwartaal naar eigen zeggen sterk gepresteerd. Dit maakte het postbedrijf dinsdagochtend bekend met de publicatie van voorlopige cijfers.

De resultaten werden volgens PostNL beïnvloed door een sterk piekseizoen, vooral bij Mail in Nederland. Als gevolg komt de jaaromzet naar verwachting uit op circa 3.466 miljoen euro. Het vierde kwartaal droeg daar 936 miljoen euro aan bij, tegen 1.023 miljoen euro een jaar eerder.

De genormaliseerde EBIT voor 2021 bedraagt naar schatting circa 308 miljoen euro, aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose van 280 tot 310 miljoen euro. PostNL zegt dat circa 80 miljoen euro naar verwachting eenmalig zal zijn als gevolg van de coronacrisis. In het vierde kwartaal boekte PostNL een EBIT van 93 miljoen euro tegen 140 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020.

Er werden afgelopen jaar 384 miljoen pakketten bezorgd, een groei van circa 14 procent ten opzichte van 2020. In het vierde kwartaal daalde het pakketvolume met 5,3 procent, maar zonder het eenmalige effect van de coronacrisis bedroeg de volumegroei 9,1 procent. Het herstel van de internationale volumes heeft nog niet plaatsgevonden, aldus het postbedrijf, onder andere door verstoringen in de keten en hogere transportkosten.

De ontwikkeling van de kasstromen was volgens het postbedrijf zeer sterk, met een vrije kasstroom van circa 288 miljoen euro in 2021. Dat is hoger dan de eerdere prognose van 250 tot 280 miljoen euro en heeft geleid tot een verdere verbetering van de financiële positie.

"De financiële slagkracht van de onderneming maakt in combinatie met het beleid voor kapitaalallocatie een programma voor de inkoop van eigen aandelen mogelijk, een blijk van vertrouwen in de succesvolle uitvoering van de strategie voor de langere termijn", aldus het bedrijf.

PostNL wil verspreid over 2022 en 2023 voor 250 miljoen euro eigen aandelen inkopen om het veronderstelde verwateringseffect van de uitgegeven aandelen in relatie tot dividenden in de periode 2021-2023 te neutraliseren. "De succesvolle uitvoering van de strategie biedt vertrouwen in de bedrijfsresultaten op de langere termijn en in het vermogen tot cashgeneratie", aldus PostNL.

"Het dividend ontwikkelt zich in overeenstemming met de bedrijfsresultaten", aldus PostNL.

Uitgaande van de voorlopige jaarcijfers is de leverage ratio eind 2021 naar verwachting circa 0,5. De ratio mag de 2,0 niet overtreffen.

Outlook

PostNL verwacht voor het lopende jaar een EBIT die in grote lijnen overeenkomt met het genormaliseerd EBIT in 2021, aangepast voor het veronderstelde eenmalige effect vanwege de coronacrisis van 80 miljoen euro. Daarbij worden de verbeterde resultaten bij Pakketten naar verwachting deels tenietgedaan door lagere resultaten bij Mail in Nederland. Ook zullen er aanloopkosten voor nieuwe sorteercentra zijn, maar ook voor de versnelling van de digitale transformatie en hogere pensioenkosten. Verder verwacht het postbedrijf een beperkt herstel van de internationale activiteiten in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met de tweede helft van 2021.

De vrije kasstroom komt naar verwachting uit onder die van 2021, vanwege een lagere gerapporteerde EBIT, een toename van de investeringen, verwachte hogere betalingen van en aan andere postbedrijven buiten Nederland, en eenmalige opbrengsten in contanten door desinvesteringen in 2021.

Het totaalresultaat zal zich in lijn met de EBIT ontwikkelen.

PostNL komt op 28 februari met volledige jaar- en kwartaalcijfers.