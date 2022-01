Hogere opening AEX voorzien na extreme draai op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start, nadat Wall Street maandagavond in het laatste handelsuur een rally inzette. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,1 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van maar liefst 3,3 procent op 738,66 punten. Met name het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag op de agenda staat en zorgen over een Russische invasie in Oekraïne zorgden voor een valse start van de handelsweek op Beursplein 5.

Het sentiment op de Europese beurzen kreeg maandagmiddag een extra tik, nadat beleggers op Wall Street de handdoek in de ring leken te gooien. Kort na het slot van de Europese beurzen stond er in New York zelfs een verlies van 4,3 procent op de borden voor de S&P 500. Dankzij een imposante eindspurt in het laatste handelsuur wist de hoofdindex toch 0,3 procent in het groen te sluiten. Ook de Dow en de Nasdaq sloten met bescheiden winsten.

"De recente uitverkoop van aandelen toont de bezorgdheid van beleggers over de aanstaande verkrapping door de Federal Reserve op een moment dat het economische momentum vertraagt. Maar na acht dagen van [bijna onafgebroken] verkopen en een daling van 10 procent voor de bredere indices, lokten de lagere waarderingen, vooral in technologieaandelen, koopjesjagers aan", schreef Kathy Lien van 60 Second Investor in een reactie op het zeer volatiele handelsverloop.

Ook marktstrateeg Lindsey Bell van Ally zag dat beleggers maandagavond laat de dip probeerden te kopen maar zij waarschuwde wel dat "er veel zaken spelen die tot onzekerheid blijven leiden op de aandelenmarkten".

Futures op Wall Street zakten vannacht toch weer in het rood, met een openingsindicatie voor de Nasdaq vanmiddag van ruim 1 procent verlies, hetgeen zijn weerslag heeft op het sentiment in Azië vanochtend. Tokio, Sydney en Seoel verliezen na een vrij vlakke opening 2 tot 2,5 procent.

Nabeurs op Wall Street overtrof IBM maandagavond de verwachtingen. De computerreus boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,3 miljard dollar, in vergelijking met 1,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel van ‘Big Blue’ koerste in de elektronische handel 2,4 procent hoger.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn de komende dagen cruciaal voor het Amerikaanse cijferseizoen. Vandaag nabeurs rapporteert Microsoft, terwijl later deze week onder meer Apple en Tesla staan geagendeerd.

De olieprijzen trokken zich wekenlang niets aan van de volatiliteit op de effectenmarkten, maar maandag moest het zwarte goud toch terrein prijs geven. Een vat West Texas Intermediate werd ongeveer 2 procent goedkoper verhandeld op 83,31 dollar. In de Aziatische handel vanochtend herstelt de future met circa een half procent.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de Duitse Ifo-index van het ondernemersvertrouwen en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

PostNL zei een sterk vierde kwartaal achter de rug te hebben, hetgeen resulteert in een jaaromzet van krap 3,5 miljard euro met een genormaliseerde EBIT van 308 miljoen euro. Tevens kondigde PostNL een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 250 miljoen euro.

SBM Offshore heeft een minderheidsbelang in FPSO Almirante Tamandaré verkocht aan partners Mitsubishi Corporation en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. Dit maakte de Nederlandse oliedienstverlener dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen.

NSI boekte in 2021 een hoger direct resultaat en overtrof de eigen winstverwachtingen. De netto huurinkomsten stegen in de verslagperiode met 4,6 procent naar 63,3 miljoen euro.

Heijmans is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot gestart met de bouw van 203 sociale huurwoningen op eiland Oostenburg, de nieuwe stadswijk in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam. De totale omzet van het project voor Heijmans bedraagt circa 26 miljoen euro.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Adyen van 2.550 naar 2.270 euro en Berenberg verlaagde het koersdoel voor Air France-KLM van 3,60 naar 3,25 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,3 procent op een slot van 4.410,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.855,13 punten. De Dow Jones sloot 0,3 procent in de plus op 34.364,50 punten.