Credit Suisse geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het nettoresultaat in het vierde kwartaal onder druk zien staan door een half miljard Zwitserse frank aan voorzieningen. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Zwitserse bank. De voorzieningen houden verband met de zakenbank van Credit Suisse. Die neerwaartse druk wordt deels gecompenseerd door 225 miljoen frank aan boekwinsten op de verkoop van vastgoed. Met dit alles verwacht de bank in het vierde kwartaal van 2021 een nettoresultaat van ongeveer nul te hebben geboekt. Dit is exclusief de al eerder gemelde afschrijving van circa 1,6 miljard frank op de goodwill van met name de zakenbank. De zogeheten CET1-ratio komt naar verwachting boven de doelstelling van 14 procent uit, de zogeheten Tier 1 leverage ratio boven de 6 procent. Een volledig kwartaalverslag wordt door Credit Suisse op donderdag 10 februari gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.