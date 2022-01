NSI overtreft eigen winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in 2021 een hoger direct resultaat geboekt en overtrof de eigen winstverwachtingen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de jaarcijfers van het Nederlandse vastgoedfonds. CEO Bernd Stahli zag het bedrijf in het afgelopen jaar verder aansterken, ondanks de aanhoudende uitdagingen als gevolg van de coronacrisis. "Na de succesvolle afronding van ons assetrotatieprogramma, gaat NSI een nieuwe fase in met een portefeuille van hoge kwaliteit", aldus de topman. NSI boekte in het afgelopen jaar een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 46,4 miljoen euro, een stijging van 3,2 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 44,9 miljoen euro. De netto huurinkomsten stegen dan ook in de verslagperiode met 4,6 procent naar 63,3 miljoen euro. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 74,6 miljoen euro positief, tegenover 65,4 miljoen euro negatief in het jaar ervoor. Daarmee kwam het totaal resultaat uit op 121,0 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 20,4 miljoen euro in 2020. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 2,38 euro. Dit was een jaar eerder 2,35 euro per aandeel. Daarmee overtrof NSI de eigen verwachtingen nipt. NSI mikte namelijk voor heel het jaar op een EPRA winst per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro. Halverwege het jaar werd de outlook overigens al verhoogd. Het vastgoedfonds mikte aanvankelijk voor heel 2021 namelijk op een EPRA-winst per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro. De zogeheten netto loan-to-value bedroeg eind december 28,2 procent tegen 29,2 procent eind december 2020. Het leegstandspercentage bedroeg aan het einde van het jaar 5,9 procent. CEO Stahli merkte op dat dit ver onder het gemiddelde leegstandsniveau van 9 procent ligt voor de Nederlandse kantorenmarkt. Het was ook 1,1 procentpunt beter dan de leegstand eind 2020. Outlook Het vastgoedfonds mikt voor 2022 op een EPRA-winst per aandeel van 2,05 tot 2,10 euro. Tegen 2026 moet deze winst stabiliseren op 2,70 tot 2,80 euro per aandeel. NSI verwacht een stabiel dividend uit te kunnen keren van 2,16 euro per aandeel. Op 14 april houdt NSI een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

