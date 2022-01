Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 83,31 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 2 procent goedkoper. De oliemarkten volgden daarmee het spoor van de aandelenbeurzen, waar de stemming nerveus is in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. Vorige week stegen de olieprijzen nog tot het hoogste niveau in zo'n 7 jaar en volgens marktkenners is het daarom niet zo vreemd dat er nu sprake is van een kleine verkoopgolf. Het fundamentele plaatje blijft gunstig, meent marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management. Geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten zorgen voor een bodem onder de olieprijs. Een mogelijke verdere escalatie van het grensconflict tussen Oekraïne en Rusland en de kwetsbare veiligheidssituatie in het Midden-Oosten zorgen voor een risicopremie op de olieprijs, "omdat de landen die erbij betrokken zijn, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten, belangrijke leden zijn van OPEC+", aldus analist Carsten Fritsch van Commerzbank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.