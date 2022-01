Europese beurzen diep in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag diep in het rood geëindigd. Op een slot van 456,36 punten leverde de Stoxx Europe 600 index 3,8 procent in. De Duitse DAX verloor 3,9 procent op 15.011,13 punten, de Franse CAC 40 daalde 4,0 procent op 6.787,79 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 2,6 procent lager op 7.297,15 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag verschillende oorzaken voor de koersdalingen, en de teleurstellende outlooks die bedrijven afgeven is er daar één van. Daarnaast zijn de hoge inflatie en het beleid van de centrale banken ook redenen voor lagere koersen, net als de geopolitieke ontwikkelingen. Vooral de situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne drukt volgens Hewson op het beurssentiment.

En ook de Chinese aanpak van het coronavirus is een punt van zorg, voegde de analist nog toe.

Een strategie van 'buy the dip', die in de afgelopen jaren zo goed werkte, lijkt niet langer de oplossing, aldus Hewson.

De beurs in Moskou verloor maandag bijna 6 procent. Zondag werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken wil dat families van diplomaten vertrekken uit Oekraïne, een teken dat er mogelijk een gewapend conflict op handen is. Rusland is al langer bezig met een troepenopbouw aan de grens en de NAVO stuurt nu versterkingen naar Oost-Europa.

"Escalatie naar een gewapend conflict zal waarschijnlijk voor marktvolatiliteit zorgen en mogelijk een verdere stijging van energieprijzen, wat de huidige inflatoire druk alleen maar vergroot", aldus Russ Mould van AJ Bell.

Op macro economisch vlak was er aandacht voor Europese inkoopdata. De Franse dienstensector doet het in januari minder goed dan in december, terwijl er in Duitsland juist een fors herstel te zien was. In de hele eurozone vertraagde de groei.

"De activiteit vertraagde voor de tweede maand op rij", volgens Markit. Omikron eiste zijn tol. Consumenten spendeerden aan het begin van het jaar minder, aldus econoom Chris Williamson. Toch lijkt de impact mee te vallen en dat de industrie juist beter presteert in januari, is bemoedigend volgens Williamson.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1313. WTI-olie werd 2 procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws

Een activistische belegger heeft een belang genomen in Unilever, melden bronnen. Zo neemt de druk op de levensmiddelenreus toe, na het mislukte overnamebod van 50 miljard Britse pond op de consumententak van GlaxoSmithKline. Het is niet duidelijk hoe groot het belang is van Trian Fund Management van Nelson Peltz. Unilever steeg ruim 7 procent in Londen.

Vodafone steeg 4,5 procent na speculatie over fusies met Three in het Verenigd Koninkrijk en Iliad in Italië.

In Parijs waren de koersenborden overwegend rood. Telecombedrijf Orange was de enige uitzondering en steeg bijna een procent.

In Frankfurt waren er helemaal geen stijgers. Delivery Hero en HelloFresh leverden rond de 8 procent in.

Philips heeft in het afgelopen jaar minder sterk gepresteerd dan verwacht, hetgeen geen verrassing meer was na de recente winstwaarschuwing van het bedrijf. Het aandeel daalde ruim 4,5 procent in Amsterdam.

Accell steeg 25,5 procent op 57,80 euro aan het Damrak nadat een consortium onder leiding van KKR een overnamebod deed van 58 euro, wat een waarde van 1,6 miljard euro betekent voor het bedrijf.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen gemiddeld zo'n 4 procent lager.