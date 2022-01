Video: grotere correctie AEX dreigt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is tegen de verwachting in onder de belangrijke steun op 755 punten gedaald. Maandag sloot de Amsterdamse hoofdgraadmeter op 738,66 punten. "Daarmee lijkt dit het begin te worden van een grotere correctie in de komende weken en maanden", aldus technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. Desalniettemin is een korte termijn bodem aanstaande, denkt Van den Akker. "Veel zal afhangen van het komende herstel in welk tempo deze correctie zich gaat voltrekken." Korte termijn weerstanden zijn volgens de analist te vinden bij de EMA-200 op 758, de SMA-200 op 764, de gap van vorige week donderdag op 770,77 en de onderkant van het voormalige trendkanaal op circa 777 punten vandaag. "Deze niveaus moeten weerstand gaan bieden in het ontwikkelen van een korte termijn lagere top." De lange termijn trend blijft volgens Van den Akker omhoog gericht en de korte termijn zwakte moet dan ook beschouwd worden als een ‘pull-back’ richting het uitbraakpunt van vorig jaar op 700 punten. Klik hier voor: grotere correctie AEX dreigt Bron: ABM Financial News

