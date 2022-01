Unilever witte raaf in donkerrode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag opnieuw lager gesloten, ondanks de stevige koerswinst van Unilever. De AEX daalde 3,3 procent naar 738,66 punten. Met een daling tot onder de 755 punten, dreigt een grotere correctie, aldus technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. De voorlopige inkoopmanagersindexen laten een groeivertraging in Europa zien en die in de VS wijzen zelfs op een economie die vrijwel tot stilstand komt. "De forse toename in coronagevallen heeft de Amerikaanse economie bijna tot stilstand gebracht aan het begin van het jaar", aldus econoom Chris Williamson van Markit, die wees op verdere verstoringen in de aanvoerketen. Cijfers van de Chicago Fed boden ook geen steun. Die wijzen op een groei onder de trend. En ondertussen dendert het cijferseizoen door. De cijfers zijn overigens niet slecht. "Economische cijfers vallen helemaal niet zo erg tegen bij de verwachtingen en de kwartaalcijfers van bedrijven uit de S&P 500-index hebben tot nu toe in bijna 80 procent van de gevallen de winst met gemiddeld ruim 8 procent overtroffen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij denkt vooral dat het vooruitzicht van renteverhogingen de markt pijn doet. "Het lastige voor de beleidsmakers is om de balans te vinden tussen het voorbereiden van de markt op aanpassingen in de rente, zonder al te grote paniek te veroorzaken op de financiële markten en dat terwijl de inflatie uit de pan giert", zei valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst. Indien de Fed ervoor kiest het gekozen pad te blijven volgen, dan zal de "rentepaniek" volgens Derks weer even overwaaien. Als de Amerikaanse centrale bank ervoor kiest om te versnellen, dan is volgens Derks de kans groot dat de dollar zijn opmars verder doorzet. De euro/dollar handelde op 1,1313. Olie werd 2 procent goedkoper. Geopolitieke spanningen zoals een dreigende escalatie aan de grens met Oekraïne en Rusland zorgen wel voor een bodem onder de prijs, menen marktkenners. Stijgers en dalers In de AEX wist alleen Unilever het groen te vinden. Het aandeel, recent nog fors afgestraft na een poging om de consumententak van GSK in te lijven, won maandag 6,8 procent. Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz heeft een belang opgebouwd in Unilever, zo schreven The Wall Street Journal en de Financial Times. KPN beperkte het verlies tot 0,6 procent, maar Just Eat Takeaway, Adyen en ASMI daalden meer dan 8 procent. Philips daalde 4,6 procent. Na de recente winstwaarschuwing waren de slechte kwartaalcijfers geen heel grote verrassing meer. In de Midkap won alleen Flow Traders, dat profiteert van marktvolatiliteit, een bescheiden een procent. Inpost en Aperam daalden 8,4 procent. Bij de smallcaps ging Accell liefst 25,5 procent hoger naar 57,80 euro. KKR biedt 58,00 euro per aandeel Accell. Volgens analisten een redelijk bod, maar geen knock-out bod. Toch lijkt de kans op een hoger bod of een andere bieder niet heel groot, zeggen zij. Daarentegen daalden CM.com en Vivoryon 11,0 en 7,6 procent. Wall Street Bij het luiden van de slotgong op het Amsterdamse beursplein noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het rood. Bron: ABM Financial News

