Video: Bank of England maakt zich op voor renteverhoging

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in het Verenigd Koninkrijk viel in december verrassend hoog uit en dit maakt dat de Britse centrale bank zich warm loopt voor een renteverhoging. Dit verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De feitelijke consumentenprijsindex kwam uit op 5,4 procent op jaarbasis. Over het algemeen zal de inflatiedruk in 2022 waarschijnlijk afnemen naarmate sommige factoren die met de heropening verband houden, verdwijnen, voorziet JPMorgan. "De belangrijkste vragen zijn: wanneer en hoe snel daalt de inflatie en waar stabiliseert die zich? In het VK zal de inflatie in de nabije toekomst waarschijnlijk verder oplopen, omdat de maximumprijs voor energierekeningen in april naar verwachting met ongeveer 50 procent zal stijgen. Gelukkig voor de consument dragen de krappe arbeidsmarkten bij aan sterke loonstijgingen." Hoewel die loonstijgingen de pijn in de komende maanden zullen verzachten, kunnen ze ook een langere periode van inflatie boven het streefcijfer in de hand werken, waarschuwt Juvyns. "Tegen deze achtergrond denken wij dat de Bank of England de rente in februari met 25 basispunten zal verhogen." Klik hier voor: Bank of England maakt zich op voor renteverhoging Bron: ABM Financial News

