Amerikaanse economie komt bijna tot stilstand

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de Amerikaanse industrie en dienstensector is in januari afgenomen. Dit bleek maandag uit de voorlopige inkoopmanagersindexen van Markit. De index voor de industrie daalde van 57,7 in december naar 55,0 in januari. Die voor de dienstensector daalde van 57,6 naar 50,9. In beide gevallen werd het laagste indexniveau in zo'n anderhalf jaar gemeten. Daarmee kwam de samengestelde index voor januari uit op 50,8, tegenover nog 57,0 in december. De index staat daarmee ook op het laagste niveau in anderhalf jaar. "De forse toename in coronagevallen heeft de Amerikaanse economie bijna tot stilstand gebracht aan het begin van het jaar", aldus econoom Chris Williamson van Markit, die wees op verdere verstoringen in de aanvoerketen. Bron: ABM Financial News

