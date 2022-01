'KKR doet redelijk bod op Accell' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) KKR heeft een redelijk bod uitgebracht op Accell, maar een knock out is het niet. Dit zegt analist Martijn den Drijver van ABN AMRO Oddo tegen ABM Financial News. De kans op een alternatieve bieder lijkt Den Drijver klein, omdat die dan 10 procent boven de door KKR geboden 58 euro per aandeel zal moeten bieden. "PON is nog bezig met de overname van de fietsdivisie van Dorel en Giant en Merida hebben ongetwijfeld ook al in 2017 naar Accell gekeken en hebben toen vanwege een afwijkende strategie besloten om Accell niet te kopen", aldus de analist. "Dat zal nu niet anders liggen." Den Drijver houdt er wel rekening mee dat een andere private equity partij het wellicht aandurft om 64 euro per aandeel te bieden. "Maar de kans lijkt klein." Indien het nodig is, en voldoende aandeelhouders van Accell klagen over de hoogte van het bod, ziet Den Drijver KKR het bod nog verhogen naar 60 of 61 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.