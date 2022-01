Halliburton boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het vierde kwartaal winst geboekt, terwijl de omzet in Noord-Amerika en internationaal groeide. Dat maakte het bedrijf maandagmiddag bekend. De dienstverlener aan de olie-industrie boekte een nettowinst van 824 miljoen dollar, tegen een verlies van 235 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel, exclusief fiscale bijstellingen, was 0,36 dollar per aandeel, iets hoger dan de 0,34 dollar die analisten gemiddeld hadden voorspeld. De omzet steeg ook van 3,24 miljard naar 4,28 miljard dollar. De analistenverwachting lag op 4,09 miljard dollar omzet. "Ik ben enthousiast over de versnelling van de meerjarige opwaartse cyclus", stelde CEO Jeff Miller. "Ik verwacht dat het economische klimaat voor de oliesector gunstig blijft en dat de internationale en Noord-Amerikaanse markt simultaan blijven groeien." Miller voorziet voor 2022 een versnelling van de kasstroom en een sterkere balans. En hiervan zullen de aandeelhouder profiteren, aldus de topman. In 2020 leed Halliburton verlies door operationele problemen tijdens de coronapandemie. Afgelopen jaar was het bedrijf weer winstgevend. Op een omzet van 15,3 miljard dollar behaalde Halliburton een winst van 1,5 miljard dollar. In 2020 werd er op een omzet van 14,5 miljard dollar nog een verlies geleden van krap 3 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

