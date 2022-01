'Meer huurinkomsten en winst voor WDP verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Warehouses De Pauw heeft naar verwachting betere resultaten in 2021 geboekt. Dit bleek uit een analistenconsensus die door de vastgoedinvesteerder zelf samengesteld werd. Volgens de analisten zullen de huuropbrengsten stijgen van bijna 243 miljoen euro in 2020 tot net geen 256 miljoen euro afgelopen jaar. De EPRA-winst zal naar verwachting van de analisten 202,5 miljoen euro bedragen, tegen 174,5 miljoen euro in 2020. Per aandeel betekent dit een stijging van 1,00 naar 1,11 euro. Zelf rekent WDP voor 2021 op een EPRA winst van 1,10 euro per aandeel, ofwel een stijging van 10 procent op jaarbasis. De analisten verwachten ook dat het operationele resultaat zal stijgen van iets meer dan 220 miljoen tot 249 miljoen euro. Daarnaast verwachten de analisten een dividend van 0,88 euro per aandeel over 2021, tegen 0,80 euro per aandeel voor 2020. Verwachtingen Voor het jaar 2022 rekenen de analisten op een verdere stijging van de huuropbrengst tot 282 miljoen euro, met een EPRA resultaat van 1,21 euro per aandeel en een dividend van 0,96 euro per aandeel. Volgens analisten van Kepler Cheuvreux zal WDP zijn prognose voor de EPRA-winst in 2024 naar verwachting verhogen van ten minste 1,25 naar minimaal 1,35 euro. De consensus ligt al op 1,44 euro, merkte Kepler op. De huidige inflatie helpt volgens Kepler mee om de huren te verhogen. Het aandeel WDP staat sinds het begin van het jaar onder druk, als gevolg van de sectorrotatie die plaatsvindt. "Hoewel de macro-economische omgeving het lot van de logistiek in 2022 zal bepalen, blijven de vooruitzichten van de sector sterk", voorspelt Kepler Cheuvreux. Kepler Cheuvreux heeft een Houden advies op WDP met een koersdoel van 41,00 euro. WDP zal de resultaten vrijdagochtend voor de opening van de beurs bekendmaken. Het aandeel WDP noteerde maandagmiddag 1,5 procent lager op 37,22 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.