Amerikaanse futures wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet, na de forse verliezen op vrijdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Beleggers wachten op een rentevergadering van de Federal Reserve en de kwartaalcijfers van grote technologiebedrijven.



De centrale bank vergadert dinsdag en woensdag en na afloop zal Jerome Powell naar verwachting signaleren dat de rente waarschijnlijk al in maart zal worden verhoogd. De centrale bank maakt zich zorgen over snel stijgende prijzen voor consumenten, die zichzelf gaan versterken doordat ze verwachtingen van meer inflatie voeden, zei Lyn Graham-Taylor van Rabobank. "De Fed praat erover om agressief te verkrappen om dat in toom te houden." Graham-Taylor denkt dat de inflatie dit jaar weer al dalen en dat de Fed de rente dit jaar minder vaak gaat verhogen dan de markt nu inprijst. Gemiddeld wordt er nu uitgegaan van vier renteverhogingen, maar bijvoorbeeld Deutsche Bank sluit zes of zeven verhogingen niet uit. De Europese beurzen stonden maandag ruim een procent lager.



Olie werd iets goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent tot 84,91 dollar, terwijl Brent 0,2 procent goedkoper werd op 86,89 dollar. De euro/dollar noteerde 0,2 procent lager. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1320 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,740 procent. Bedrijfsnieuws Het kwartaalcijferseizoen komt verder op stoom, met resultaten van Haillburton, IBM en Steel Dynamics vandaag op het programma. Later deze week volgen General Electric, Microsoft, Apple en Tesla. Het aandeel Kohl's steeg maandag meer dan 28 procent in de handel voorbeurs na berichten dat de retailer overnamebiedingen van twee geïnteresseerde partijen tegemoet kan zien. Volgens de Wall Street Journal wil het activistische hedgefund Starboard Value met een consortium een bod doen van 9 miljard dollar. Een andere activistische belegger eist dat Peloton zijn CEO ontslaat. Het aandeel van de fabrikant van hometrainers is 80 procent gedaald en Blackwells Capital, met minder dan 5 procent van de aandelen, eist het hoofd van CEO John Foley. Het bedrijf zou moeten worden verkocht, zeggen bronnen. Weer een andere activistische belegger heeft een belang gekocht in Unilever melden bronnen. Zo stijgt de druk op de levensmiddelenreus, na het mislukte overnamebod van 50 miljard pond op de consumententak van GlaxoSmithkline. Het is niet duidelijk hoe groot het belang is van Trian Fund Management van Nelson Peltz. Aandelen van bedrijven die actief zijn in schone energie staan lager dit jaar, maar een herhaling van de crash van ruim tien jaar geleden van deze sector hoeft niet te worden gevreeds, volgens beleggers. De verschuiving in het sentiment is veroorzaakt door toenemende vrees voor klimaatverandering, hittegolven, stormen en bosbranden.



Slotstanden Wall Street sloot vrijdag flink lager. De S&P 500 daalde 1,9 procent tot 4.397,94 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 34.265,37 punten en de Nasdaq eindigde 2,7 procent lager op 13.768,92 punten. Bron: ABM Financial News

