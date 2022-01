Europese beurzen verder omlaag rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur opnieuw fors in het rood. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,3 procent tot 463,76 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,8 procent op 15.325,66 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,8 procent op 6.939,16 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 1,0 procent lager op 7.418,70 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ziet verschillende oorzaken voor de koersdalingen, en de teleurstellende outlooks die bedrijven afgeven is er daar maar één van. Daarnaast zijn de hoge inflatie en het beleid van de centrale banken ook redenen voor lagere koersen, net als de geopolitieke ontwikkelingen. Vooral de situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne drukt volgens Hewson op het beurssentiment. En ook de Chinese aanpak van het coronavirus is een punt van zorg, voegde de analist nog toe. Een strategie van 'buy the dip', die in de afgelopen jaren zo goed werkte, lijkt niet langer de oplossing, aldus Hewson. Op macro economisch vlak hadden beleggers vanochtend oog voor de Europese inkoopdata. De Franse dienstensector doet het in januari minder goed dan in december, terwijl er in Duitsland juist een fors herstel te zien was. In de hele eurozone vertraagde de groei. "De activiteit vertraagde voor de tweede maand op rij", aldus Markit. Omikron eiste zijn tol. Consumenten spendeerden aan het begin van het jaar minder, aldus econoom Chris Williamson van Markit. Toch lijkt de impact mee te vallen en dat de industrie juist beter presteert in januari, is bemoedigend volgens de econoom. Vanmiddag volgt de voorlopige inkoopmanagersindex voor de VS. Olie werd iets goedkoper, en de euro/dollar noteerde op 1,1321. Bedrijfsnieuws Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz heeft volgens diverse media een belang opgebouwd in Unilever. Het aandeel stijgt 6,0 procent. Gorillas Technologies staat op het punt op de Franse flitsbezorger Frichti over te nemen. Dit schrijft persbureau Bloomberg maandag. Gorillas kreeg in oktober vorig jaar nog een stevige kapitaalinjectie van onder meer Prosus en Delivery Hero. Een consortium onder leiding van het Amerikaanse KKR koopt voor 1,56 miljard euro het Nederlandse Accell, een fabrikant van fietsen. Accell stijgt 24 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het rood. De S&P 500 daalde vrijdag 1,9 procent op 4.397,94 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent tot 34.265,37 punten en de Nasdaq eindigde 2,7 procent lager op 13.768,92 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.