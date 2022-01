'Gorillas gaat het Franse Frichti kopen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Gorillas

(ABM FN-Dow Jones) Gorillas Technologies staat op het punt op de Franse flitsbezorger Frichti over te nemen. Dit schrijft persbureau Bloomberg maandag. De twee partijen zouden exclusieve gesprekken voeren. Een overnameprijs of andere details kon het persbureau niet noemen. Indien het tot een overname komt, ontstaat de op één na grootste flitsbezorger in Frankrijk. In oktober 2021 kreeg het Berlijnse Gorillas nog een investering van 1 miljard dollar. Aan deze ronde deden onder meer Prosus en Delivery Hero mee. Bron: ABM Financial News

