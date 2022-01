Valuta: Fed en Oekraine stuwen dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De dollar stijgt maandag door het vooruitzicht dat de Federal Reserve woensdag de verwachtingen voedt dat de eerste renteverhogingen er echt aankomen en door een stroom van beleggingsgelden die veilige havens zoeken, door de zorgen over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. De euro noteerde maandag 1,1315 tegenover de dollar, een daling van een kwart procent. De januari-vergadering van de Federal Reserve zal de laatste worden voordat de centrale bank begint met een cyclus van renteverhogingen, die volgens Deutsche Bank vier renteverhogingen in dit jaar zal omvatten. Er is een staartrisico dat de centrale bank nog havikachtiger wordt in de komende maanden", waarschuwden de analisten van Deutsche, die zelfs zes of zeven rentestappen omhoog niet uitsluiten dit jaar. Het Britse pond kan verder dalen tegenover de dollar als de aandelenkoersen wereldwijd blijven dalen en de risico-aversie wijdverspreid is, zo stelde MUFG maandag. De correlatie tussen het pond/dollar en de mondiale aandelenindex ACWI van MSCI over de afgelopen dertig dagen is bovengemiddeld, terwijl die begin december juist een dieptepunt had bereikt, stelt analist Lee Hardman van MUFG. "Het is de sterkste aanhoudende periode van positieve correlatie tussen de "kabel" en de aandelenmarkt sinds 2012. Dit wijst erop dat het pond kwetsbaar is voor meer zwakte als de aandelenmarkten verder verzwakken", aldus Hardman. De koers van het Britse pond daalde maandag 0,2 procent tot 1,3525 dollar, het laagste niveau in ruim twee weken, volgens FactSet. Tegenover het pond steeg de euro 0,2 procent tot 0,8384. Bron: ABM Financial News

