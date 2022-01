Activistische aandeelhouder eist vertrek CEO Peloton Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De activistische aandeelhouder Blackwells Capital wil CEO John Foley van Peloton zien vertrekken en tevens dat het bedrijf op zoek gaat naar een koper. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Blackwells heeft een belang van minder dan 5 procent in Peloton. Volgens Blackwells zou Peloton, dat onder meer hippe fitnessfietsen maakt, een ideale overnameprooi zijn voor een groter fitness- of techbedrijf. Blackwells is van mening dat Peloton er nu zwakker voorstaat dan voor de coronacrisis, aldus The Wall Street Journal. De activist meent dat dit vooral de schuld is van Foley, en gelooft dat Peloton beter af zou zijn onder de hoede van een groter bedrijf. Afgelopen week stond het aandeel Peloton onder druk en verloor ruim 11 procent op weekbasis. Bron: ABM Financial News

