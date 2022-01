Unilever hoger in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandag opnieuw flink lager, al voorkwam een koerssprong van Unilever dat de AEX verder in het rood dook. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,0 procent tot 755,74 punten. "Niet slechte cijfers maken een einde aan de aandelenrally, maar het vooruitzicht van renteverhogingen door de Federal Reserve", zo oordeelde investment manager Simon Wiersma van ING. "Economische cijfers vallen helemaal niet zo erg tegen bij de verwachtingen en de kwartaalcijfers van bedrijven uit de S&P 500-index hebben tot nu toe in bijna 80 procent van de gevallen de winst met gemiddeld ruim 8 procent overtroffen", aldus Wiersma. Ook analisten van SEB sluiten zich hierbij aan. "Een significant deel van de bedrijfscijfers, te weten 75 tot 80 procent, is beter dan verwacht, maar dit was niet genoeg om de negatieve spiraal op de beurzen te doorbreken", aldus SEB. Wiersma van ING wijst de terugval op de beurzen toe aan de Fed. "De centrale bank van de VS heeft de geldkraan nog niet dichtgedraaid, maar heeft beleggers daar in de afgelopen weken wel meermaals voor gewaarschuwd." Op dinsdag en woensdag vergadert de Fed. ING verwacht nu nog geen renteverhoging, maar wel een aankondiging dat dit bij de volgende beleidsvergadering van 16 maart gaat gebeuren. Volgens Wiersma hebben de obligatiemarkten dit inmiddels ingeprijsd, evenals de drie opvolgende renteverhogingen later in het jaar. "Ook is er al flink wat lucht ontsnapt uit 'fantasiebeleggingen', zoals cryptomunten, spacs en 'meme stocks", aldus Wiersma. "Het speelkwartier is voorbij en de tijd waarin iedereen geld kon verdienen met gratis geld ligt achter ons." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1325. De olieprijzen stegen licht. Op macro-economisch vlak bleek het groeitempo van de Europese dienstensector te zijn afgenomen, terwijl de industrie juist iets beter presteerde. De samengestelde index daalde van 53,3 in december naar 52,4 in de eerste maand van 2022. Daarmee noteert de index op het laagste punt in 11 maanden. "De activiteit vertraagde voor de tweede maand op rij", aldus Markit. Omikron eiste zijn tol. Consumenten spendeerden aan het begin van het jaar minder, aldus econoom Chris Williamson van Markit. Toch lijkt de impact mee te vallen en dat de industrie juist beter presteert in januari, is bemoedigend volgens de econoom. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerde Unilever stevig in het groen met een koerswinst van 6,0 procent. Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz heeft volgens diverse media een belang opgebouwd in Unilever. KPN won 1,4 procent. Grootste dalers waren Just Eat Takeaway, ArcelorMittal en Adyen met verliezen tot 5,5 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor ArcelorMittal van 35,00 naar 33,00, maar handhaafde het koopadvies. In de Midkap noteerden alleen flitshandelaar Flow Traders en OCI licht hoger. Fugro, Galapagos en Aperam daalden tot 5,0 procent. In de AScX verloor CM.com 6,7 procent. Fietsenfabrikant Accell koerste 24,2 procent hoger naar 57,20 euro, na een bod van 58,00 euro door een consortium onder leiding van KKR. "Het overnamebod van KKR heeft een hoge kans op slagen en aandeelhouders kunnen het beste het bod accepteren", aldus analist Tijs Hollestelle van ING. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Accell nar 58 euro. De kans op een hoger bod is klein, denkt Degroof. Het lokaal genoteerde Beter Bed maakte een koersval van krap 7 procent. Bron: ABM Financial News

