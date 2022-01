Credit Suisse verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 122,00 naar 130,00 euro met handhaving van het Outperform-advies, na lezing van het prospectus van de geplande overname van Distell, inclusief de consolidatie van Namibian Breweries. De winst per aandeel stijgt hierdoor volgend jaar met 3 procent en in de twee jaar daarna met 6 en 4 procent, verwacht de bank. Credit Suisse zit nu 20 procent boven de consensusverwachting voor de winst van Heineken in 2023. Heineken wordt door de deal concurrerender in Afrika, zoals eerder gebeurde in Brazilië met Kirin, stelt Credit Suisse. Deze keer breidt Heineken ook uit naar nieuwe categorieën en boort zo nieuwe afzetmarkten aan. Distell maakt cider, wijn en sterke drank, met bekende namen als Amarula, Hunter's en Nederburg. De analisten zien kansen op versnelde groei in belangrijke markten zoals Nigeria, waar Heineken een sterke positie heeft en met de uitbreiding naar wijn nieuwe klanten aan zich zal weten te binden. Ook zien ze kansen voor Savanna Cider om een mondiaal merk te worden voor vrouwen, die traditioneel minder bier drinken. Heineken noteerde maandag 0,1 procent hoger op 99,76 euro. Bron: ABM Financial News

