Beursblik: Degroof verhoogt koersdoel Accell

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor Accell verhoogd van 49,00 naar 58,00 euro met een onveranderd Houden advies. Daarmee trok analist Frank Claassen het koersdoel voor Accell gelijk aan het overnamebod van KKR. De analist spreekt van een "eerlijk bod" met een prijs die overeenkomt met 14 keer de EBIT in 2022. "Historisch handelde het aandeel dichter bij de 11 keer." Toch wil Claassen niet van een "knock-out bod" spreken. Aangezien zowel het bestuur als twee grootaandeelhouders de overname door KKR steunen, vergroot dit de kans op succes, aldus Degroof. Er is een kleine kans dat het bod nog iets wordt opgekrikt, als andere aandeelhouders zich roeren, aldus Claassen. Het aandeel Accell stijgt maandag 24,4 procent naar 57,30 euro. Bron: ABM Financial News

