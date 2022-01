Beursblik: bod op Accell heeft hoge slagingskans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Het overnamebod van KKR op Accell heeft een hoge kans op slagen en aandeelhouders kunnen het beste het bod accepteren. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING maandag. Een consortium onder leiding van KKR deed een bod van 58,00 euro per aandeel voor een totaalbedrag van 1,56 miljard euro, inclusief dividend. Het huidige bod ligt significant hoger dan het bod dat Pon Holdings enkele jaren geleden deed van krap 33 euro per aandeel. "Het bod [van KKR] onderstreept de waarde die het huidige bestuur sindsdien heeft gerealiseerd", aldus Hollestelle. Hollestelle adviseert aandeelhouders het bod te accepteren. De kans dat de overname slaagt, acht de analist zeer hoog. Het bod ligt ook hoger dan het koersdoel van 52,00 euro dat ING hanteerde. Het aandeel Accell schoot maandagochtend 24,7 procent omhoog tot 57,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.