Beperkt verlies AEX dankzij Unilever

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent lager naar 761,26 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerde alleen Unilever in het groen, maar wel meer dan 5 procent. Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz heeft volgens diverse media een belang opgebouwd in Unilever. Grootste dalers waren Aegon, UMG, Adyen en ArcelorMittal met verliezen tot 3 procent. Aegon kreeg nog wel een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. In de Midkap noteerde alleen flitshandelaar Flow Traders licht hoger. Alfen, Aperam en AMG verloren meer dan 2 procent, In de AScX verloor CM.com 3 procent. Fietsenfabrikant Accell koerste ruim 24 procent hoger naar 57,30 euro, na een bod van 58,00 euro door een consortium onder leiding van KKR. Bron: ABM Financial News

