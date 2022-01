AEX start handelsweek vermoedelijk met bescheiden verliezen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat de nieuwe handelsweek naar verwachting in het rood van start van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van een half procent.

Onder aanvoering van techaandelen koerste de AEX afgelopen week op weekbasis al 2,5 procent lager naar 763,70 punten. De hoogste stand ooit van bijna 830 punten, neergezet ruim 2 maanden geleden, komt daarmee steed verder uit zicht.

Op Wall Street was het vrijdagavond zelfs alle hens aan dek met een verlies voor de met technologie volgeladen Nasdaq index van 2,7 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index beperkte het verlies tot 1,3 procent. Zoals wel vaker de afgelopen weken gaven de Amerikaanse indices in de loop van de handelsdag steed meer terrein prijs.

"De beren zijn aan de bal," aldus Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank. "De S&P 500 zet een derde weekverlies op rij neer, voor het eerst sinds september 2020." Teleurstellende bedrijfscijfers, maar ook de verwachting dat er renteverhogingen in aantocht zijn, drukten afgelopen weken op het sentiment. Beleggers richten zich nu vooral op de bijeenkomst van de Federal Reserve woensdag.

Vanochtend noteren de Amerikaanse indexfutures in het groen en de dalingen op de Aziatische aandelenmarkten blijven binnen de perken. De beurs in Seoel, met relatief veel technologie aandelen, en dan vooral halfgeleiders, verliest 1,7 procent, terwijl Hongkong 1 procent prijs geeft. Tokio en Shanghai maken per saldo een pas op de plaats, na vrijdag al terrein te hebben prijsgegeven.

De olieprijzen kennen de afgelopen weken ten opzichte van de aandelenmarkten een omgekeerd koersverloop. Vanochtend koerste de Amerikaanse olie-future in Azië 0,7 procent hoger naar 85,63 dollar per vat. Afgelopen week werd een vat West Texas Intermediate op weekbasis al bijna 2 procent duurder. Analisten wijzen vooral op krappe voorraden als verklaring voor de opwaartse beweging van het zwarte goud.

Fed rentebesluit en bedrijfscijfers

Woensdag staat in het teken van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve komt met een nieuw rentebesluit en vooral de bijhorende commentaren zijn voor beleggers van belang. Nu de inflatie in december op jaarbasis uitkwam op maar liefst 7,0 procent, willen steeds meer beleidsmakers flink aan de handrem trekken.

"We verwachten dat de Fed de marktverwachting verder zal verankeren dat de rente in maart verhoogd wordt met 25 basispunten", voorzien economen van de Japanse bank Nomura in een voorbeschouwing.

De markt prijst momenteel al een viertal renteverhogingen voor dit jaar in en in maart zou bovendien het volledige inkoopprogramma moeten zijn afgerond. Mogelijk laat de Fed zich woensdag al in haar kaarten kijken over de toekomstige afbouw van die gigantische balans met opgekocht schuldpapier.

Het Amerikaanse cijferseizoen komt daarnaast deze week echt op stoom. Vandaag komen IBM en Halliburton door cijfers, en later deze week staan onder meer Microsoft, Intel, Tesla en Apple op de agenda.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag oog voor de vrijgave van de samengestelde inkoopmanagersindices in januari die in de loop van de dag in de eurozone en Amerika worden vrijgegeven. Vanochtend werd al bekend dat de Japanse dienstensector in januari een fikse krimp liet zien, terwijl de industrie iets aantrok.

Bedrijfsnieuws

Philips zag in het vierde kwartaal van 2021 de resultaten conform verwachting onder druk staan, vanwege terugroepacties en problemen in de aanvoerketen.

KKR heeft een bod op Accell gedaan van 58,00 euro per aandeel, een premie van 26 procent. Het bestuur van Accell steunt het overnamebod van KKR, net als de aandeelhouders Teslin en Hoogh Blarick.

Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor Heineken van 122,00 naar 130,00 euro en herhaalde het Outfperform advies. En Deutsche Bank verhoogde koersdoel voor Aegon van 4,50 naar 5,00 euro met herhaling van het Houden advies.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees verder op een adviesverlagingen voor Ahold Delhaize en NN. Exane BNP verlaagde het advies voor Ahold van Neutraal naar Underperform en HSBC verlaagde het advies voor NN van Kopen naar Houden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,9 procent op 4.397,94 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent tot 34.265,37 punten en de Nasdaq eindigde 2,7 procent lager op 13.768,92 punten.