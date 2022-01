Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen maandag af op een lagere opening, na de verliezen op Wall Street, hoewel daar vanmiddag wel ruimte lijkt voor een herstel.

IG voorziet een openingsverlies van 35 punten voor de Duitse DAX en een min van 17 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent vermoedelijk 15 punten lager.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag stevig in het rood geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde het een teleurstellend einde van de week voor de Europese beurzen.

Naast tegenvallende kwartaalcijfers, waaronder die van Netflix, wordt het sentiment ook niet geholpen door de toenemende zorgen over de situatie bij de grens tussen Oekraïne en Rusland, aldus de marktanalist. Hewson wees op de aankondiging van de Verenigde Staten dat het overweegt om families van diplomaten in de regio te evacueren.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in januari verder is verslechterd, tot -8,5. Verder daalden de Britse detailhandelsverkopen veel sterker dan verwacht in december.



Stijgers en dalers

In Frankfurt waren er nauwelijks stijgers. Deutsche Boerse wist nog wel bijna een procent te winnen. Grootste daler in de DAX was Siemens Energy, dat ruim 16,5 procent verloor na een winstwaarschuwing van dochter Siemens Gamesa. Dat aandeel daalde 14 procent in Madrid.

In Parijs was het beeld niet anders en sloten de meeste aandelen in het rood, aangevoerd door ArcelorMittal, dat meer dan 7 procent verloor. Danone en Carrefour stegen licht.

Euro STOXX 50 4.225,79 (-1,7%)

STOXX Europe 600 474,44 (-1,8%)

DAX 15.603,88 (-1,9%)

CAC 40 7.068,59 (-1,8%)

FTSE 100 7.494,13 (-1,2%)

SMI 12.355,54 (-1,6%)

AEX 763,70 (-1,9%)

BEL 20 4.148,79 (-1,7%)

FTSE MIB 27.061,40 (-1,8%)

IBEX 35 8.694,70 (-1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures duiden maandag op een groene opening voor Wall Street.

Wall Street is vrijdag diep in het rood geëindigd.

De Nasdaq heeft sinds een piek in november circa 10 procent verloren en is daarmee afgelopen week in correctie terrein beland. Op weekbasis daalde de index zo'n 7,6 procent. Het was de slechtste week voor de techindex sinds maart 2020. Ook de Dow en S&P 500 verloren afgelopen week behoorlijk terrein.

"De beren zijn aan de bal," aldus Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank.

Teleurstellende bedrijfscijfers, maar ook de verwachting dat er renteverhogingen in aantocht zijn, drukten afgelopen weken op het sentiment. Beleggers richten zich nu vooral op de bijeenkomst van de Federal Reserve van woensdag. Marktkenners verwachten dat de Fed beleggers verder zal voorbereiden op een renteverhoging in maart.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de leidende indicatoren in de VS in december met 0,8 procent zijn gestegen.

De olieprijs daalde vrijdag in het spoor van de aandelenmarkten. Bij een settlement van 85,14 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis werd een vat WTI bijna 2 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

De cijfers van Netflix voor het vierde kwartaal lagen in lijn met de verwachtingen, maar de outlook viel flink tegen. Voor het lopende eerste kwartaal rekent de streamingdienst op 2,5 miljoen nieuwe abonnees. Dit is minder dan de helft waarop analisten rekenden. De analistenconsensus voor dit kwartaal ligt op 5,8 miljoen nieuwe abonnees. Het aandeel leverde vrijdag bijna 22 procent in.

PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Het bedrijf boekte een omzet van 4,19 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 4,04 miljard dollar, aldus FactSet. De nettowinst daalde wel licht, van 272 naar 267 miljoen dollar. Het aandeel daalde 3 procent.

Schlumberger wist in het vierde kwartaal de analistenverwachtingen te overtreffen met een aangepaste winst per aandeel van 0,41 dollar, 2 cent meer dan verwacht. Ook over 2022 is de topman van het bedrijf positief gestemd, met een geleidelijk herstel van de vraag, een steeds krapper aanbod en gunstige olieprijzen. Het aandeel daalde bijna 2 procent.

Intel gaat meer dan 20 miljard dollar investeren in de bouw van twee halfgeleiderfabrieken in het Amerikaanse Ohio, kondigde het vrijdag aan. Het aandeel sloot vlak.

Na een koersverlies van zo'n 24 procent op donderdag vanwege berichten over een tijdelijke productiestop, ging Peloton vrijdag bijna 12 procent hoger. Analisten vinden het een goed koopmoment na de recente koersval.

S&P 500 index 4.397,94 (-1,9%)

Dow Jones index 34.265,37 (-1,3%)

Nasdaq Composite 13.768,92 (-2,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 27.590,50 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.529,14 (+0,2%)

Hang Seng 24.752,11 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde maandagochtend op 1,1324. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag werd de munt verhandeld op 1,1342.

USD/JPY Yen 113,84

EUR/USD Euro 1,1324

EUR/JPY Yen 128,95

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - December en vierde kwartaal (NL)

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VK)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - December (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Philips - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Halliburton - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers vierde kwartaal (VS)