Valuta: wat doet de Fed

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De ogen van valutahandelaren zijn komende week gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Dit verwacht analist Joost Derks van iBanFirst. "Door de verder oplopende inflatie cijfers bereiden handelaren zich voor op een Fed die mogelijk in een hoger tempo de rente zal verhogen. Dat is de angst die je nu ziet in de markt en waardoor euro/dollar onder het steunniveau van 1,1380 zakte afgelopen week. Het geeft maar weer aan hoe belangrijk en invloedrijk die 'saaie' rentemarkten zijn", aldus Derks. De analist vraagt zich vooral af welke toon de Fed woensdagavond zal aanslaan, bij de toelichting van het rentebesluit. "Het lastige voor de beleidsmakers is om de balans te vinden tussen het voorbereiden van de markt op aanpassingen in de rente, zonder al te grote paniek te veroorzaken op de financiële markten en dat terwijl de inflatie uit de pan giert." Indien de Fed ervoor kiest het gekozen pad te blijven volgen, dan zal de "rentepaniek" volgens Derks weer even overwaaien. En dan kan de euro/dollar een poging doen om de 1,14 op te zoeken, vermoedt de analist. Als de Amerikaanse centrale bank ervoor kiest om te versnellen, dan is volgens Derks de kans groot dat de dollar zijn opmars verder doorzet "en de low van eind 2021 op 1,1185 voor de euro/dollar gaat testen". Op de wat langere termijn verwacht Derks, ook als de Fed woensdag bij haar huidige beleid blijft, dat de druk op de euro/dollar verder toeneemt door het divergerende monetaire beleid tussen de Fed en de Europese Centrale Bank. Bron: ABM Financial News

