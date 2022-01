Activist Peltz bouwt belang op in Unilever - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz heeft een belang opgebouwd in Unilever. Dit meldden The Wall Street Journal en de Financial Times op basis van bronnen. Hoe groot het belang is, is onduidelijk. Wel zou het fonds al begonnen zijn het belang in Unilever op te bouwen voordat het biedingen deed op de consumententak van GSK. De afgelopen maanden stond het aandeel Unilever al onder druk doordat het bedrijf de volumes niet wist op te voeren. Na het mislukte bod op het onderdeel van Unilever daalde het aandeel nog verder. Bron: ABM Financial News

