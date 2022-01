Bitcoin verliest bijna helft waarde sinds piek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bitcoin is sinds een piek in november van ruim 68.000 dollar bijna de helft van zijn waarde verloren. Zaterdag was de cryptovaluta rond de 35.400 dollar waard. Bitcoin volgt momenteel het spoor van de aandelenmarkten die de week vrijdag in mineur afsloten. De Nasdaq beleefde de slechtste week sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, en belandde afgelopen week in een correctie. "Het pessimisme onder beleggers en handelaren neemt toe als het gaat om meer risicovolle activa", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Historisch gezien lijkt januari überhaupt een volatiele maand voor de cryptovaluta, aldus Aslam. En het feit dat landen als Rusland en China het bitcoin-mechanisme niet steunen is ook niet positief. Daarnaast duurt het lang voor bedrijven de cryptomunt accepteren. "Het is een tijd geleden dat we nieuws hoorden als Tesla dat bitcoin accepteert als betaling, wat gunstig was voor de prijs van de cryptomunt. Dat soort nieuwsberichten ontbreekt nu", aldus de marktanalist.



Het volgende belangrijke steunpunt is 35.000 dollar en daarna 30.000 dollar, aldus Aslam. Als bitcoin zakt tot dat niveau oogt dat negatief, maar volgens de marktanalist van AvaTrade is dat voor slimme beleggers juist een goed instapmoment. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.