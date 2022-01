Miljardenbod op warenhuis Kohl's Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hedgefonds Starboard Value heeft ongeveer 9 miljard dollar over om de Amerikaanse warenhuisketen Kohl's in te lijven. Dit meldden ingewijden zaterdag aan de Wall Street Journal. Een consortium onder leiding van Acacia Research Corp, waarin Starboard een controlerend belang heeft, heeft vrijdag een bod uitgebracht van 64 dollar per aandeel, meldden de bronnen aan de zakenkrant. Het is nog niet zeker of het consortium de financiering rond krijgt en een officieel bod uitbrengt, en of Kohl's daarvoor open staat. Mogelijk mengen ook andere geïnteresseerden zich in een overname, volgens de Wall Street Journal. Het aandeel Kohl's sloot vrijdag op 46,84 dollar. Het bod vertegenwoordigt een premie van 37 procent. Bron: ABM Financial News

