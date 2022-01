Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald, in het spoor van de aandelenmarkten waar het algemene sentiment is verslechterd. Bij een settlement van 85,14 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis werd een vat WTI bijna 2 procent duurder. Analist Robbie Fraser van Schneider Electric zag dat de olieprijs een groot deel van de eerder deze week behaalde winst wel vast wist te houden. Volgens hem blijft de belangrijkste drijfveer voor de oliemarkten de vraag die ondanks de omikronvariant van het coronavirus robuust blijft. Volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank is het de vraag of de daling doorzet of dat een lager prijsniveau door de markt juist als koopkans wordt gezien, waardoor de olieprijs verder kan stijgen. "Beide scenario's zijn momenteel mogelijk", aldus Fritsch. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.