Techzware AEX deze week onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gedaald. Bij een slot van 763,70 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 2,5 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 783,53 punten.

De aandelenmarkten hebben het moeilijk aan het begin van het nieuwe jaar, waarbij vooral obligaties massaal door beleggers van de hand werden gedaan in aanloop naar een krapper beleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 1,76 procent, na een piek van 1,90 procent eerder deze week.

De Duitse tienjaarsrente werd afgelopen week voor het eerst in drie jaar tijd weer positief. Vrijdag noteerde de rente op -0,08 procent. Richting het eind van de week verslechterde het sentiment op de aandelenmarkten, waardoor obligaties weer meer in trek waren. De Nasdaq belandde deze week officieel in correctie terrein, met een verlies van zo'n 10 procent sinds een piek in november.

"Ik denk dat we in een verwachtingsbubbel zitten", aldus vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International. Het risico ligt momenteel echt aan de onderkant, waarschuwt hij.

"We moeten ons eerder indekken tegen een scherpe daling dan dat we moeten anticiperen op een stijging."

Cijferseizoen overtuigt nog niet

Een wisselvallige start van het cijferseizoen doet de beurzen ook weinig goeds. Het aandeel Netflix daalde donderdag nabeurs met 20 procent, nadat de streamingdienst een tegenvallende outlook afgaf voor de ledengroei. Eerder vielen ook cijfers van een aantal Amerikaanse financials tegen en rapporteerden diverse bedrijven aanhoudende problemen in de toeleveringsketen.

In de VS rekenen analisten op gemiddeld 22 procent hogere cijfers tegenover het vierde kwartaal in 2020 voor bedrijven in de S&P 500, volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Vergeleken met het derde kwartaal 2021 wordt er gemiddeld een iets lagere winst voorspeld van circa min 5 procent."

Voor Europa, waar het cijferseizoen nu ook op gang begint te komen, liggen de verwachtingen nog hoger, met een verwachte winstgroei van gemiddeld 48 procent op jaarbasis voor bedrijven in de Stoxx Europe 600, volgens de econoom.

Chinese centrale bank blijft verruimen

Chinese macrodata waren deze week vrij positief. Zo werd onder meer bekend dat de economie in China in het vierde kwartaal van 2021 met 4 procent is gegroeid, wat beter was dan verwacht.

Toch waarschuwt econoom Aben voor moeilijke maanden voor China, waarbij Beijing door "geleidelijke en gerichte ingrepen een al te forse afkoeling zal proberen te voorkomen. Al was het maar omdat Xi Jinping eind dit jaar een nieuwe termijn als partijleider wil afdwingen."

De Chinese centrale bank is momenteel bezig de rente te verlagen, om de stagnerende Chinese economie te steunen en om de pijn te verzachten van de aanstaande renteverhogingen van de Federal Reserve. Volgens economen van Nomura hebben de renteverlagingen geen echte impact op de economie en dienen ze meer als een signaal.

De Federal Reserve komt volgende week met zijn rentebesluit. Ondertussen neemt ook de druk op de Europese Centrale Bank toe nu de inflatie in de eurozone verder oploopt.

"In tegenstelling tot de VS wordt een snelle beleids-renteverhoging in de eurozone niet verwacht. Maar de markt heeft een renteverhoging met 0,10 procentpunt na de zomer al wel ingeprijsd. Tegen die tijd zal de Fed naar verwachting al een aantal renteverhogingen hebben doorgevoerd", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1340 en daarmee op weekbasis een half procent lager.

De olieprijs is deze week gestegen tot het hoogste niveau in ruim 7 jaar, te midden van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Een vat West Texas Intermediate kost rond de 85 dollar. Sinds oktober 2014 was WTI niet zo duur. Brent kost meer dan 87 dollar per vat, wat ook het hoogste niveau is in zo'n 7 jaar.

Het maandrapport van de OPEC bevatte geen wijzigingen voor de verwachte vraag naar olie en opnieuw benadrukte het kartel dat de omikronvariant van het coronavirus beperkte invloed zal hebben op de vraag. Het IEA werd positiever over de vraag naar olie.

Stijgers en dalers

Techaandelen hadden het over het algemeen lastig deze week. Prosus, ASML en Besi verloren tussen de 1 en 2 procent en ASMI bijna 8 procent. ASML kwam woensdag met sterke cijfers en een positieve outlook.

Adyen was een positieve uitzondering in de AEX en ging aan kop met een winst op weekbasis van bijna 4 procent. Relx steeg deze week 3 procent, KPN een half procent en verder waren er alleen maar dalers in de hoofdindex. ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van ruim 11 procent.

Unilever verloor deze week bijna 7 procent, na de bekendmaking van een herevaluatie van de portefeuille en een overnamebod van 50 miljard Britse pond op de consumententak van GlaxoSmithKline. Diverse analisten vonden het bod op de consumententak van GSK aan de hoge kant. Unilever maakte in de loop van de week bekend dat er geen hoger bod zal komen.

Galapagos ging deze week aan kop in de AMX met een winst van bijna 6 procent nadat bekend werd dat het biotechbedrijf zijn ontstekingsremmer filgotinib in het Verenigd Koninkrijk op de markt mag brengen als behandeling tegen colitis ulcerosa.

In de AMX won Aalberts op afstand van Galapagos iets meer dan een procent op weekbasis. Het bedrijf kreeg positieve analistenrapporten in de bus. Inpost was hekkensluiter, met een verlies van ruim 12 procent op weekbasis.

Bij de kleine fondsen won Ordina deze week 2,5 procent, na een koopaanbeveling van Kempen. Koploper Sligro steeg bijna 3 procent, terwijl hekkensluiter Vivoryon zo'n 14 procent moest laten gaan op weekbasis.

Het lokaal genoteerde Beter Bed daalde op weekbasis ruim 3 procent na het openen van de boeken.