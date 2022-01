Wall Street koerst lager

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst vrijdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,7 procent op 4.452,08 punten, de Dow Jones index verliest 0,4 procent tot 34.575,02 punten en de Nasdaq gaat 1,2 procent lager op 13,990,83 punten.

De Nasdaq heeft sinds een piek in november circa 10 procent verloren en is daarmee in correctie terrein beland.

"De Amerikaanse beurzen konden gisteren opnieuw de winsten niet vasthouden en dat is zorgwekkend", vindt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dit kan een indicatie zijn dat de verliezen volgende week verder oplopen."

"De beren zijn aan de bal," aldus Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank. "De S&P 500 is op weg naar een derde weekverlies op rij, voor het eerst sinds september 2020."

Teleurstellende bedrijfscijfers, maar ook de verwachting dat er renteverhogingen in aantocht zijn, drukten afgelopen weken op het sentiment. Beleggers richten zich nu vooral op de bijeenkomst van de Federal Reserve van volgende week.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de leidende indicatoren in de VS in december met 0,8 procent zijn gestegen.

De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,1345. WTI-olie is een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

De cijfers van Netflix voor het vierde kwartaal lagen in lijn met de verwachtingen, maar de outlook viel flink tegen. Voor het lopende eerste kwartaal rekent de streamingdienst op 2,5 miljoen nieuwe abonnees. Dit is minder dan de helft waarop analisten rekenden. De analistenconsensus voor dit kwartaal ligt op 5,8 miljoen nieuwe abonnees. Het aandeel levert vrijdag bijna 21 procent in.

PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Het bedrijf boekte een omzet van 4,19 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 4,04 miljard dollar, aldus FactSet. De nettowinst daalde wel licht, van 272 naar 267 miljoen dollar. Het aandeel daalt 2 procent.

Schlumberger wist in het vierde kwartaal de analistenverwachtingen te overtreffen met een aangepaste winst per aandeel van 0,41 dollar, 2 cent meer dan verwacht. Ook over 2022 is de topman van het bedrijf positief gestemd, met een geleidelijk herstel van de vraag, een steeds krapper aanbod en gunstige olieprijzen. Het aandeel daalt 1,5 procent.

Intel gaat meer dan 20 miljard dollar investeren in de bouw van twee halfgeleiderfabrieken in het Amerikaanse Ohio, kondigde het vrijdag aan. Het aandeel stijgt een procent.

Na een koersverlies van zo'n 24 procent op donderdag vanwege berichten over een tijdelijke productiestop, noteert Peloton vrijdag 14 procent hoger. Analisten vinden het een goed koopmoment na de recente koersval.