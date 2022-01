Shell Royal af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heet vanaf heden officieel Shell. Dit meldde de energiereus vrijdag nabeurs, nadat het voor de kerst al aankondigde dat het bestuur plannen had om de naam aan te passen. Die naamsverandering gaat nu in, aldus Shell. Euronext Amsterdam, London Stock Exchange en New York Stock Exchange zijn geïnformeerd over de naamsverandering. In Amsterdam en Londen wordt de naam van het aandeel per 25 januari aangepast. New York volgt op 31 januari. De naamsverandering heeft verder geen impact op beleggers en hun aandelen in Shell. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.