Video: Netflix prikt verwachtingsbubbel door

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Netflix worden keihard afgestraft, alleen maar omdat ze de verwachtingen niet waarmaken. Dit zegt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. "De verwachtingen waren te hooggespannen […] en eigenlijk is dat ook het kenmerk van de beurs op dit moment", aldus Van Eerden. "Ik denk dat we in een verwachtingsbubbel zitten." Een goed voorbeeld is ASML en de koersreactie op de iets beter dan verwachte cijfers, merkt de vermogensbeheerder op. Het risico ligt momenteel echt aan de onderkant, waarschuwt Van Eerden. "We moeten ons eerder indekken tegen een scherpe daling dan dat we moeten anticiperen op een stijging." Volgende week is volgens Van Eerde de lakmoesproef met een groot aantal techbedrijven dat met cijfers komt. Klik hier voor: Netflix prikt verwachtingsbubbel door Bron: ABM Financial News

