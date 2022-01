AEX in mineur weekend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een flinke koersdaling het weekend ingegaan. De AEX daalde 1,9 procent naar 763,70 punten. Het risico ligt momenteel echt aan de onderkant, waarschuwt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International. "We moeten ons eerder indekken tegen een scherpe daling dan dat we moeten anticiperen op een stijging." "De beren zijn aan de bal," meent beleggingsstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank. "De S&P 500 is op weg naar een derde weekverlies op rij, voor het eerst sinds september 2020." Volgende week staan veel techbedrijven in de VS op de agenda, en zullen volgens Van Eerden bepalend zijn. "Als die onder de verwachting publiceren en onder de verwachting produceren, dan kunnen we behoorlijke uitschieters krijgen", waarschuwt hij en adviseert om wat put opties te kopen om in te dekken. De euro/dollar handelde op 1.1342 en olie werd tot een half procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,75 procent na een piek van 1,90 procent eerder deze week. Stijgers en dalers In de AEX beperkte Unilever het verlies tot 0,2 procent en Heineken tot 0,1 procent. Het grootste verlies kwam voor rekening van ArcelorMittal, met een daling van 7,3 procent. Signify verloor 5,0 procent en Just Eat 4,4 procent. In de AMX onttrok Flow Traders zich van de koersellende met een stijging van 1,7 procent. Galapagos won 1,1 procent. Daar stond Alfen tegenover met een koersdaling van 5,4 procent. AMG verloor 5,7 procent en InPost zelfs 8,6 procent. Bij de smallcaps waren Vivoryon en CM.com de gebeten hond met koersverliezen van 3,1 en 3,3 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed verloor 7,6 procent. Degroof Petercam zag Beter Bed tekort schieten, ondanks een omzetstijging met ruim 6 procent. Tussenstand Wall Street Bij de slotgong op het Damrak noteerden de Dow en de S&P inmiddels nipt in het groen, en verloor de Nasdaq nog maar 0,1 procent. Bron: ABM Financial News

