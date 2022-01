ntel investeert miljarden in Amerikaanse fabrieken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel gaat meer dan 20 miljard dollar investeren in de bouw van twee halfgeleiderfabrieken in het Amerikaanse Ohio. Dit meldde Intel in een persbericht. Met deze investering wil Intel tegemoet komen aan de stijgende vraag naar geavanceerde chips. Het project zou 3.000 banen binnen Intel opleveren en creëert daarnaast 7.000 arbeidsplaatsen om de bouw te realiseren. Intel hoopt nog voor het jaareinde met de bouwwerkzaamheden te kunnen starten. De productie moet dan in 2025 van start gaan. Bron: ABM Financial News

