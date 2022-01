Beursblik: Bank of America verhoogd koersdoel RELX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor het aandeel RELX met 4 procent verhoogd van 24,60 naar 25,60 Britse pond met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analyse van de zakenbank. De Amerikaanse bank stelde daarin dat RELX met een groeiversnelling 2022 ingaat. De in de pers genoemde open access-overeenkomst met Britse universiteiten zou volgens de bank een onzekere factor weghalen. Daarnaast lijkt de divisie Exhibitions weer aan de slag te kunnen met evenementen. In 2025 voorziet de Amerikaanse bank voor dit onderdeel weer een winstgevendheid van 460 miljoen pond. De bank spreekt van een "verborgen" winstaanjager. Het aandeel RELX noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,5 procent lager op 27,07 euro. In Londen verliest het aandeel 0,9 procent op 22,62 pond. Bron: ABM Financial News

