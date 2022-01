Valuta: Britse pond onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond kreeg vrijdag een flinke tik omlaag na de publicatie van de detailhandelsverkopen over december.

"Die waren niet best en vielen daarmee ook sterk tegen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen zien we dollar, de rente en de reële rente oplopen en dat zou goud moeten drukken, maar dat gebeurt niet en dat vinden we frappant", aldus Boele die vrijdag naar een nerveuze markt keek.

Boele stelde vrijdag dat de euro zich weer in zijn oude bandbreedte van 1,1350 tot 1,1250 dollar bevindt en dat de munt nu naar verwachting op zoek gaat naar een niveau onder de 1,13 dollar. "We denken dat de stijging in de rentes gecorrigeerd voor inflatie de belangrijkste factor is voor de koersstijging van de dollar", aldus Boele.

"Voorlopig blijft de valutamarkt in de ban van vooral de rente. Er zijn meer centrale banken die mogelijk binnenkort de rente verhogen. De centrale bank van Noorwegen liet deze week de beleidsrente ongewijzigd, maar gaf aan de rente te verhogen op 24 maart. Dit zou dan de derde renteverhoging worden. Vorige jaar verhoogde de centrale bank al tweemaal de rente met 25 basispunten tot 0,50 procent. "De hogere beleidsrente en de hogere olieprijs hebben de Noorse kroon gesteund", aldus de marktanalist van ABN AMRO vrijdag.

"Verder kwamen deze week de inflatiecijfers in het VK wel hoger uit dan verwacht. Hierdoor is de kans toegenomen dat de Bank of England snel de rente weer verhoogt." De verwachtingen zijn nu dat dit in februari gaat gebeuren, op 3 februari als er een nieuw rentebesluit volgt. "Hierdoor heeft het Britse pond het goed gedaan, vooral ten opzichte van de euro. We verwachten dat deze trend nog doorzet. En een andere centrale bank die mogelijk dit kwartaal de rente gaat verhogen is de centrale bank van Canada. De helft van de markt verwacht een renteverhoging van 25 basispunten op woensdag 26 januari. Mocht die er niet komen, dan verwacht de markt dat dat op 2 maart gaat gebeuren. Een aantal marktpartijen gaat er dan vanuit dat de rente mogelijk met een grotere stap dan 25 basispunten wordt verhoogd."

De Britse detailhandelsverkopen vielen over december dus flink tegen, met een daling van 3,7 procent op maandbasis, waar een afname van 0,6 procent ten opzichte van november was voorzien.

Vanmiddag staan twee cijfers op de agenda en dat zijn de Amerikaanse leidende indicatoren over december en het voorlopige consumentenvertrouwen van de eurozone over januari.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,13437 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,83 Britse pond. Het Britse pond zakte vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3569 dollar. De dollar kostte 8,8370 Noorse kroon, een stijging met 0,1 procent en 1,2527 Canadese dollar, een stijging met 0,2 procent.