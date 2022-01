AEX kleurt bijna volledig rood. ASML, Besi en Arcelor verliezen ruim 3%. Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend flink lager. Rond de klok van half 12 daalde de AEX met 1,3 procent tot 767,86 punten. Vooral techaandelen op het Damrak leverden flink in, net als veel Europese sectorgenoten. Wall Street speelde donderdagavond in het laatste handelsuur alle winsten van eerder op de dag kwijt, waarbij vooral de Nasdaq-index met 1,3 procent hard daalde. De techbeurs raakte daarmee in correctieterrein. "De Amerikaanse beurzen konden gisteren opnieuw de winsten niet vasthouden en dat is zorgwekkend", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dit kan een indicatie zijn dat de verliezen volgende week kunnen oplopen." De aandelenmarkten hebben het tot dusver moeilijk aan het begin van het nieuwe jaar, waarbij vooral obligaties massaal door beleggers van de hand werden gedaan in aanloop naar een krapper beleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend op 1,79 procent, terwijl de Duitse tienjaarsrente afgelopen week voor het eerst in drie jaar tijd weer positief werd. Inmiddels koerst de Duitse bund weer nipt onder nul, rond een niveau van 0,06 procent negatief. Een wisselvallige start van het cijferseizoen doet de beurzen ook weinig goeds. Het aandeel Netflix daalde donderdag nabeurs nog met 20 procent, nadat de streamingdienst een tegenvallende outlook afgaf voor de ledengroei. De Amerikaanse beurzen staan vandaag een lagere opening te wachten. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1336. De olieprijzen daalden tot twee procent. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Britse detailhandelsverkopen in december met 3,7 procent zijn gedaald op maandbasis. Stijgers en dalers Onder de volledig roodgekleurde hoofdaandelen verloren ASML, Besi en ArcelorMittal meer dan drie procent. Heineken maakte een pas op de plaats. In de AMX noteerde alleen Flow Traders met 1,9 procent in het groen. De flitshandelaar spint garen bij een hoge volatiliteit. Inpost verloor 5,9 procent en AMG 3,4 procent. In de AScX verloor CM.com 3,1 procent.



Het lokaal genoteerde Beter Bed verloor 5,6 procent na een kwartaalupdate. Volgens Degroof Petercam schoot Beter Bed tekort op omzetvlak. Bron: ABM Financial News

