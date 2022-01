'Omzet Beter Bed schiet tekort' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Beter Bed in het vierde kwartaal van 2021 schoot tekort. Dit oordeelde Degroof Petercam vrijdag in een korte analyse van de omzetcijfers van de uitbater van matrassenketens uit Uden. De omzet van Beter Bed bleef met 60,6 miljoen euro onder de prognose van 62,0 miljoen euro, maar in het licht van de coronacrisis vond Degroof Petercam de omzet degelijk. De orderintake vond Degroof laag, waardoor de omzetgroei over het eerste kwartaal vermoedelijk beperkt blijft, ofschoon gedurende het jaar wel een opleving daarin wordt voorzien. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Beter Bed met een koersdoel van 6,50 euro. Het aandeel Beter Bed noteerde vrijdag op een rood Damrak 7,2 procent lager op 5,13 euro. Bron: ABM Financial News

