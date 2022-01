'Terugroepactie en aanvoerproblemen zetten resultaten Philips onder druk' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het vierde kwartaal van 2021 de resultaten onder druk zien staan, vanwege terugroepacties en problemen in de aanvoerketen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. In het afgelopen kwartaal boekte Philips volgens de analisten vermoedelijk een omzet van krap 5,2 miljard euro, ruim minder dan de 6,0 miljard euro een jaar eerder. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met krap 2,7 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,3 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 1,1 miljard euro. De consensusdata zijn verzameld voor 11 januari. Philips waarschuwde vervolgens op 12 januari zelf dat de omzet flink onder druk stond in het vierde kwartaal. Philips gaat nu uit van een omzet van ongeveer 4,9 miljard euro, 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht. Reden voor de lagere prognose is volgend Philips vooral de verstoring in de aanvoerketen wereldwijd, waardoor tekorten optreden. Daarnaast spelen uitgestelde installaties bij klanten een rol. Analisten schatten dat de daling bij Connected Care het grootst was. Diagnosis & Treatment liet volgens de consensus juist een groei op vergelijkbare basis zien, terwijl er bij Personal Health een krimp van enkele procenten wordt verwacht. Naar schatting van Philips zelf liep de vergelijkbare omzet met 10 procent terug als gevolg van de verstoringen in de aanvoerketen en uitgestelde installaties, maar ook door de terugroepactie van beademingsapparatuur. Voor het laatste kwartaal van 2021 wordt een voorziening verwacht van circa 420 miljoen euro, 315 miljoen euro meer dan eerder door Philips ingeschat. Dit is inclusief een verhoging voor de terugroepactie van beademingsapparatuur met circa 225 miljoen euro. Philips mikt op een aangepaste EBITA van circa 650 miljoen euro. Jaarcijfers Voor het gehele boekjaar wordt door Philips dan een omzet verwacht van circa 17,2 miljard euro, een daling van de vergelijkbare omzet van ongeveer 1 procent op jaarbasis, terwijl de verstoringen in aanvoer en de genoemde terugroepactie naar verwachting een effect van ongeveer 5 procentpunt op de vergelijkbare groepsomzet hebben. Voor het aangepaste EBITA wordt voor het gehele boekjaar 2,1 miljard euro verwacht, circa 12 procent van de omzet. De orderintake bleef in het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar volgens Philips robuust met een groei van 4 procent, een percentage dat ook voor het gehele boekjaar wordt verwacht. ING noemde het orderboek over het vierde kwartaal het enige pluspunt. "Opnieuw staat het orderboek op een recordniveau", aldus analist Marc Hesselink. Outlook Voor het lopende jaar mikt de consensus op respectievelijk een groei van 5,3 procent en een marge van 13,6 procent. Jefferies gaat uit van een voorzichtige outlook voor het lopende boekjaar bij de publicatie van de jaarcijfers op maandag en sluit niet uit dat er een nieuwe waarschuwing komt. Beleggers lijken ondertussen niet gerust op de juridische afloop van de gehele kwestie rond de beademingsapparatuur, aldus Jefferies. ING spreekt van een relatief aantrekkelijke waardering voor het aandeel Philips, maar dat neemt niet de hoge risico's rond het aandeel weg. Het aandeel zal naar verwachting van de bank nog minstens een jaar onder invloed blijven van die onzekerheid. Philips opent de boeken maandag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

