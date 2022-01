ING haalt Philips van kooplijst, koersdoel fors omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor Philips verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 45,00 naar 30,00 euro ging. Analisten van de bank waren eerder nog van mening dat de problemen rond de beademingsapparatuur onder controle waren en dat de markt dit ook voldoende had ingeprijsd, gezien de andere activiteiten van het bedrijf nog sterk presteerden. De analisten veranderden echter van mening nu Philips ook wordt geraakt door problemen in de aanvoerketen, terwijl de risico's rond de terugroepactie van beademingsapparatuur verder toenemen. ING spreekt van een relatief aantrekkelijke waardering, maar dat neemt niet de hoge risico's rond het aandeel weg. Het aandeel zal naar verwachting van de bank nog minstens een jaar onder invloed blijven van de onzekerheid. Het aandeel Philips koerste vrijdagochtend 1,4 procent lager op 29,50 euro. Bron: ABM Financial News

