Wolters Kluwer draagt nieuwe voorzitter raad van commissarissen voor

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer wil Ann Ziegler benoemen als voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Dit maakt het databedrijf vrijdagochtend bekend. Ziegler is nu nog vice-voorzitter. Haar opvolger is Jack de Kreij, die nu nog voorzitter is van het zogeheten Audit Committee. De huidige voorzitter van de raad van commissarissen Frans Cremers gaat met pensioen. Op 21 april vindt de aandeelhoudersvergadering van Wolters Kluwer plaats. Bron: ABM Financial News

