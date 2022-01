'TikTok-eigenaar boekt forse omzetgroei in 2021' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TikTok-eigenaar ByteDance heeft in 2021 de omzet met 70 procent zien stijgen tot circa 58 miljard dollar. Dit meldden twee bronnen tegenover persbureau Reuters. De groei vertraagde wel ten opzichte van een jaar eerder, nadat China de teugels strakker aantrok voor grote techbedrijven. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News