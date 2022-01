Scherp lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een fors lagere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,7 procent.

Donderdag koerste de AEX in lijn met de omringende beurzen nog 0,7 procent hoger naar 778,26 punten, nadat een Chinese renteverlaging en een afnemende Amerikaanse rentedruk beleggers weer wat kleur op het gezicht gaven. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vanochtend op 1,78 procent, na een piek van 1,90 procent eerder deze week.

Wall Street kende donderdagmiddag ook een voortvarende opening en ondersteunde daarmee de Europese beurzen, maar, zoals wel vaker in het nog prille beursjaar, draaide het Amerikaanse sentiment in de loop van de handelsdag naar negatief en bij de slotzoemer stond er een verlies van 1,1 procent op de borden voor hoofdgraadmeter S&P 500. Techbeurs Nasdaq daalde met 1,3 procent nog iets harder.

"De markt heeft de afgelopen weken meerdere malen tegenstrijdige signalen afgegeven, maar het lijkt er nu toch echt op dat de bredere markt gaat corrigeren”, voorziet handelaar Scott Redler van T3 Live.

Door de daling van donderdag noteert de Nasdaq index nu in correctieterritorium, ofwel een daling van meer dan 10 procent onder het record van november. Stijgende rentes zetten technologieaandelen extra onder druk omdat toekomstige winsten er minder aantrekkelijk uit gaan zien.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade voorziet dat beleggers wachten tot de aandelenmarkten nog zo'n 5 procent verder corrigeren, voordat ze op koopjesjacht gaan. Ondenkbaar is die daling niet, meent Aslam, als het kwartaalcijferseizoen blijft teleurstellen.

Donderdag nabeurs op WallStreet kregen beleggers in dit verband een bittere pil te verwerken. Streamingdienst Netflix, één van de succesverhalen op Wall Street met een beurswaarde van meer dan 200 miljard dollar, stelde ernstig teleur met zijn verwachting van 2,5 miljoen nieuwe abonnees in het lopende kwartaal. Analisten rekenden voor het eerste kwartaal gemiddeld op 5,8 miljoen nieuwe abonnees. Netflix heeft wereldwijd nu bijna 222 miljoen abonnees.

De hogere dan verwachte winst per aandeel in het afgelopen kwartaal werd door de onverwachte groeivertraging in de aanwas van abonnees door beleggers terzijde geschoven, en het aandeel daalde in de elektronische handel nabeurs maar liefst 20 procent. De koersreactie heeft zijn weerslag op de Amerikaanse index-futures die vanochtend wijzen op een lagere opening van Wall Street vanmiddag.

Ook bitcoin maakt vanochtend een duikvlucht met een daling van bijna 8 procent naar 38.893 dollar. Dat is ruim onder de 40.000 dollar die door veel beleggers als een belangrijke steun voor de cryptomunt werd gezien.

De Aziatische beurzen doen vanochtend een stap terug na de hosanna-stemming van een dag eerder, ingegeven door de Chinese renteverlaging. De Chinese en Japanse beurzen verliezen tot een procent. De met financiële- en grondstoffenaandelen volgeladen hoofdindex in Sydney koerst 2,3 procent lager.

De Amerikaanse olie-future maakte donderdagavond in New York nog een pas op de plaats op 86,90 dollar per vat. In de Aziatische handel geeft de future tot 1 procent prijs.

De bedrijfsagenda is traditioneel op vrijdag bijna leeg. Op het macro-economische vlak gaat de aandacht uit naar de index van de leidende indicatoren in de VS en het voorlopige consumentenvertrouwen in de eurozone in januari.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Beter Bed steeg in het vierde kwartaal met 6,3 procent naar 60,6 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis kwam de stijging uit op 5,3 procent. In heel 2021 steeg de omzet van de groep met 3,3 procent naar 214,2 miljoen euro. Daarvan kwam 23,4 procent voor rekening van online. Het online segment was in heel 2021 goed voor een omzetstijging van 55,9 procent.

KPN komt mogelijk in beweging nadat UBS het advies voor het telecomaandeel verlaagde van Kopen naar Neutraal, aldus handelaar Bert van der Pol van Today’s Group.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 1,1 procent op 4.482,73 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent tot 34.715,39 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 14.154,02 punten.