Landbouwexport in 2021 boven de 100 miljard euro

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op 104,7 miljard euro, een record. Dat melden Wageningen University & Research en het CBS vrijdagochtend op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De landbouwexport in 2021 is 9 miljard euro, ofwel 9,4 procent, hoger dan in 2020. De groei van de landbouwexport is volgens het CBS te danken aan zowel een stijging van de prijzen als een volumegroei. Daarbij is de prijsstijging iets groter dan de volumegroei. De geraamde landbouwexport van 104,7 miljard euro bestaat uit 75,7 miljard euro goederen van Nederlandse makelij en 29,0 miljard euro wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij. De export van goederen van Nederlandse makelij is 10,7 procent groter dan in 2020, de wederuitvoer groeide met 6,1 procent. In 2021 ging een kwart van de landbouwexport naar Duitsland. België was goed voor 12 procent, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk elk voor 8 procent. De Nederlandse economie verdiende in 2021 naar schatting 46,1 miljard euro aan de export van landbouwproducten, waarvan 42,1 miljard euro dankzij export van goederen van Nederlandse makelij en 4,0 miljard euro dankzij wederuitvoer. Bron: ABM Financial News

