Meer omzet voor Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter bed heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet geboekt dan in het vierde kwartaal van 2020. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van de uitbater van matrassenketens uit Uden. De omzet van Beter Bed steeg over het vierde kwartaal met 6,3 procent naar 60,6 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis kwam de stijging uit op 5,3 procent. De Benelux droeg ook dit keer de meeste omzet bij, met over de laatste drie maanden van 2021 verkopen ter waarde van 56,5 miljoen euro. Degroof Petercam ging vooraf uit van 62,0 miljoen euro aan omzet in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar, maar wel met een voorbehoud met het oog op de effecten van de meeste recente coronalockdowns. Daarover meldde Beter Bed dat deze een effect hebben, maar dat klanten inmiddels weer beperkt toegang hebben tot de winkels, hoewel de situatie nog verre van normaal is. Daarnaast kampt Beter Bed met hoge grondstofprijzen en verstoring in de de aanvoer van producten. Met dit alles blijft de nadruk liggen op de kasstroom. In heel 2021 steeg de omzet van de groep met 3,3 procent naar 214,2 miljoen euro. Daarvan kwam 23,4 procent voor rekening van online. Het online segment was in heel 2021 goed voor een omzetstijging van 55,9 procent. De orderintake van Beter Bed kwam op jaarbasis aan het eind van het boekjaar uit 25,3 miljoen euro, een stijging met 10,1 procent en volgens het bedrijf een recordniveau. Eind 2021 had Beter Bed 134 winkels. Aan begin van dat jaar was dit er 1 meer. Het aandeel Beter Bed sloot donderdag op een groen Damrak op 5,53 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.