PPG presteert beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen. Dit meldde de Amerikaanse verfspecialist donderdag nabeurs. CEO Michael McGarry sprak zelfs van een recordomzet in het vierde kwartaal. Wel verwacht het bedrijf dat de problemen in de aanvoerketen ook in het huidige kwartaal aanhouden, aldus de topman, wat invloed zal blijven hebben op de productie en leveringen. In de verslagperiode behaalde PPG een omzet van 4,19 miljard dollar, in vergelijking met 3,76 miljard dollar een jaar eerder. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 4,04 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 267 miljoen dollar, tegenover 272 miljoen dollar een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 1,12 dollar, tegen 1,14 dollar per aandeel vorig jaar. De aangepaste winst kwam uit op 1,26 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 1,18 dollar per aandeel. Het aandeel PPG Industries noteerde in de nabeurshandel 2 procent lager. Bron: ABM Financial News

