Netflix onderuit na matige outlook

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) De abonneegroei van Netflix was in het vierde kwartaal van 2021 conform de verwachting maar de outlook viel tegen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse streamingdienst. Er kwamen in de verslagperiode 8,3 miljoen abonnees bij, waardoor Netflix nu bijna 222 miljoen abonnees wereldwijd heeft. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden ook op 8,3 miljoen. Verder steeg de omzet op jaarbasis van 6,64 miljard naar 7,71 miljard dollar, waar analisten ook 7,71 miljard dollar voorspelden. De winst per aandeel kwam uit op 1,33 dollar, wat beter was dan de 1,19 dollar per aandeel een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten gingen uit van een winst per aandeel van 0,83 dollar. Outlook Voor het huidige eerste kwartaal rekent de streamingdienst op 2,5 miljoen nieuwe abonnees. Onlangs werd bekend dat Netflix de prijzen van zijn abonnementen in Noord-Amerika heeft verhoogd. Analisten rekenen voor het eerste kwartaal gemiddeld op 5,8 miljoen nieuwe abonnees. In de nabeurshandel daalde het aandeel ruim 15 procent. Bron: ABM Financial News

