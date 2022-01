Google in cassatie tegen Europese miljardenboete Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Google-moeder Alphabet gaat in cassatie tegen de boete van 2,7 miljard dollar die de Europese Unie het bedrijf in 2017 oplegde vanwege het schenden van de mededingingsregels. Dit meldde het bedrijf donderdag.



Alphabet vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu om naar de zaak te kijken.



In november verloor het bedrijf nog een beroep bij een lagere Europese rechtbank. Bron: ABM Financial News

